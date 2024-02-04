Скрытые подводные камни: 20 автомобилей известных брендов, требующих внимательной диагностики перед покупкой

Многие водители утверждают, что автомобили от известных японских, корейских или немецких брендов автоматически обеспечивают надежность. Однако на практике это не всегда соответствует действительности, даже у таких марок, как Toyota, Volkswagen и Kia, существуют модели с явными проблемами.
Опытный перекупщик с двадцатилетним стажем поделился с порталом njcar.ru списком из 20 популярных автомобилей, которые стоит рассматривать только после проведения диагностики, а также тех, которых лучше избегать на вторичном рынке.
Существует набор моделей, приобретение которых без предварительной диагностики не рекомендуется, особенно если речь идет об автомобилях с роботизированной трансмиссией и одним сцеплением. Например, Toyota Corolla 2008 года и Peugeot 1007 попадают в эту категорию, их предпочтительнее выбирать с механической коробкой передач. Проблемы с роботом также характерны для Lada Vesta и Opel Astra H.
Не стоит забывать о тех автомобилях, у которых имеются проблемы с классическими автоматическими трансмиссиями, такими как Peugeot с коробкой AL4 и мотором EP6, а также Renault с АКПП DP0. Эти модели ограничены в сроке службы, часто требуют дополнительных ремонтов и характеризуются повышенным расходом масла.
Старые китайские копии Toyota RAV4, такие как Chery Tiggo 11, Geely Emgrand X7 и Hover, подвержены серьезной коррозии.
Также следует отметить автомобили, приобретение которых без эндоскопической проверки цилиндров нецелесообразно. К примеру, Kia Cerato, Kia Optima, Hyundai Sonata, Hyundai Elantra, Hyundai ix35, Kia K5, Kia Sportage, Kia Ceed с 2,0-литровыми атмосферными моторами. Последние корейские двигатели часто подвержены проблемам, таким как задиры (некоторые моторы проявляют признаки износа уже при пробеге до 80-90 тысяч километров).
Турбомоторы также вызывают беспокойство, в том числе у Volkswagen Tiguan и Jetta, а также у Skoda Octavia и Yeti 2010 года выпуска. Их покупку рекомендуется осуществлять только после тщательной диагностики силового агрегата.
При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.