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Скрытые подводные камни: 20 автомобилей известных брендов, требующих внимательной диагностики перед покупкой

Перекупщик раскрыл 20 популярных машин, которые можно покупать только после диагностики

2:20
Авто

Многие водители утверждают, что автомобили от известных японских, корейских или немецких брендов автоматически обеспечивают надежность. Однако на практике это не всегда соответствует действительности, даже у таких марок, как Toyota, Volkswagen и Kia, существуют модели с явными проблемами.

Перекупщик раскрыл 20 популярных машин, которые можно покупать только после диагностики
Фото: Openverse by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0

Опытный перекупщик с двадцатилетним стажем поделился с порталом njcar.ru списком из 20 популярных автомобилей, которые стоит рассматривать только после проведения диагностики, а также тех, которых лучше избегать на вторичном рынке.

Существует набор моделей, приобретение которых без предварительной диагностики не рекомендуется, особенно если речь идет об автомобилях с роботизированной трансмиссией и одним сцеплением. Например, Toyota Corolla 2008 года и Peugeot 1007 попадают в эту категорию, их предпочтительнее выбирать с механической коробкой передач. Проблемы с роботом также характерны для Lada Vesta и Opel Astra H.

Не стоит забывать о тех автомобилях, у которых имеются проблемы с классическими автоматическими трансмиссиями, такими как Peugeot с коробкой AL4 и мотором EP6, а также Renault с АКПП DP0. Эти модели ограничены в сроке службы, часто требуют дополнительных ремонтов и характеризуются повышенным расходом масла.

Старые китайские копии Toyota RAV4, такие как Chery Tiggo 11, Geely Emgrand X7 и Hover, подвержены серьезной коррозии.

Также следует отметить автомобили, приобретение которых без эндоскопической проверки цилиндров нецелесообразно. К примеру, Kia Cerato, Kia Optima, Hyundai Sonata, Hyundai Elantra, Hyundai ix35, Kia K5, Kia Sportage, Kia Ceed с 2,0-литровыми атмосферными моторами. Последние корейские двигатели часто подвержены проблемам, таким как задиры (некоторые моторы проявляют признаки износа уже при пробеге до 80-90 тысяч километров).

Турбомоторы также вызывают беспокойство, в том числе у Volkswagen Tiguan и Jetta, а также у Skoda Octavia и Yeti 2010 года выпуска. Их покупку рекомендуется осуществлять только после тщательной диагностики силового агрегата.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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