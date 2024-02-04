Под микроскопом: неожиданные недостатки кожаных салонов, о которых вам обязательно стоит знать перед покупкой автомобиля

Эксперты назвали основные недостатки кожаного салона автомобиля

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Эксперты опровергли миф о безупречности кожаных салонов в автомобилях, выявив несколько недостатков, которые могут отпугнуть потенциальных покупателей.

Фото: Wikipedia by Jaguar MENA is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Прежде всего, следует учесть сложности по уходу за кожаным материалом. Такие салоны требуют тщательного ухода, в противном случае они быстро утратят свой первоначальный вид, не доставляя удовольствия владельцу. Регулярное применение специализированных средств или обращение к профессионалам становится неотъемлемой частью ухода за таким салоном.

Еще одним недостатком является ощутимый эффект в жаркую или морозную погоду. Решением может быть использование подогрева сидений в холод и кондиционера в жару. Однако скользкое покрытие также может создать неудобство, особенно если отсутствуют специальные поддерживающие зоны в обивке сидений.

Кроме того, кожаная обивка не обеспечивает нормальную вентиляцию, что может привести к избыточному потоотделению у пассажиров и водителя. В отличие от тканевой или велюровой обивки, которые способны пропускать воздух.

И последним, но не менее важным, является потеря качества кожи со временем. После нескольких лет активной эксплуатации материал может потерять свой изысканный вид, требуя перетяжки сидений или поиска альтернативного решения проблемы.