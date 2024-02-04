Как доехать до заправки, если бензобак почти пуст: советы автоэкспертов

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Часто водители отправляются в дальние поездки, не обеспечив себя достаточным запасом топлива. В результате возникает следующая ситуация: до ближайшей заправочной станции осталось несколько километров, а топливо на исходе.

Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

Российские автомобильные эксперты делятся советами о том, как экономить топливо и добираться до ближайшей заправки. Прежде всего, рекомендуется отключить все функции автомобиля, не связанные с его управлением, такие как кондиционер и мультисистема. Кроме того, следует воздержаться от зарядки смартфона.

Эксперты также советуют изменить стиль вождения. Предлагается поддерживать плавность движения и избегать резких ускорений. Важно внимательно следить за дорогой, замечая светофоры, пешеходные переходы и искусственные неровности заранее, чтобы избежать резких торможений.

Если водитель предвидит, что светофор скоро сменит цвет на зеленый, рекомендуется начать постепенно сбавлять скорость, после чего снова ее увеличивать. Это позволит избежать полной остановки транспортного средства.

Дополнительно стоит стремиться к достижению "круизной скорости", при которой расход топлива минимален.