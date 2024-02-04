Промывка двигателя и магнитные пробки: инструкции опытных мастеров по замене масла

Автоэксперты назвали пять простых правил замены моторного масла

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Процедура замены моторного масла обладает своими тонкостями, как рассказывают иностранные специалисты в области автомобильного обслуживания. Вот несколько правил, которые следует соблюдать при проведении этой процедуры:

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При смене масла рекомендуется провести промывку двигателя, особенно если автомобиль приобретен на вторичном рынке. Это действие особенно важно, за исключением случаев, когда владелец является первым владельцем транспортного средства и никогда не использовал масло низкого качества.

Эксперты советуют избегать промывки мотора дизельным топливом или его смешивание с масляным смазочным веществом, чтобы избежать повреждения резиновых уплотнителей и сальников.

При обнаружении накопления частиц, содержащих железо, во время замены масла рекомендуется приобрести пробки для маслосливных отверстий, оснащенные магнитами. Эти устройства помогут задерживать лишние частицы.

Для максимального удаления использованного масла из двигателя, следует отвернуть фильтр и активировать мотор стартером. Дополнительно, перед закручиванием сливной пробки, рекомендуется добавить 0,5 литра нового масла в горловину.

Важно помнить о регулярности замены моторного масла. Рекомендуется производить замену смазочного вещества каждые 7 500 километров пробега или даже чаще.