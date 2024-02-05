Хитрые водители начали глушить мотор при проверке документов инспектором ГИБДД

Почему водители выключают мотор при остановке для проверки ДПС: разъяснение представителя ГИБДД

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В результате последних изменений в перечень неисправностей и условий для запрета эксплуатации транспорта, некоторые водители приняли новое поведение: выключение мотора при остановке для проверки документов инспектором ДПС.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Представитель ГИБДД объяснил, что такие действия вызывают подозрения и могут привести к более тщательной проверке. Кроме того, выключение мотора не освобождает от штрафов за непристегнутый ремень безопасности, поскольку даже при стоянке водитель обязан быть пристегнутым согласно ПДД.

Помимо указанных причин, существует и третья возможная мотивация водителей: они могут надеяться, что выключив мотор, инспектор ДПС будет менее строг в своей проверке. Однако, как отмечено представителем ГИБДД, такое поведение может вызвать подозрения и привести к более тщательной проверке, включая аспекты безопасности и технического состояния автомобиля. Поэтому, водителям следует проявлять внимательность к законам и правилам, а также соблюдать предписания по безопасной эксплуатации транспортного средства.