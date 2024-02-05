ГИБДД просит открыть багажник: вот что нужно ответить и уехать

Столкнувшись с запросом от инспектора ДПС открыть багажник, водителю рекомендуется юридически правильный подход.
Задав вопрос: "Вы хотите произвести осмотр или досмотр транспортного средства?" водитель демонстрирует знание законов и в большинстве случаев может избежать необоснованных проверок.
Досмотр подразумевает право водителя отказаться, если не сопровождается протоколом и свидетелями, в то время как осмотр может быть проведен только при наличии законных оснований и не требует открытия личных вещей водителя.
Важно знать свои права и соблюдать законы в подобных ситуациях.
В случае продления прав старшим водителям потребуется более тщательное медицинское обследование, включая психологическое тестирование.