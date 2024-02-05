ГИБДД просит открыть багажник: вот что нужно ответить и уехать

Открывать или не открывать багажник при остановке ДПС: юридический аспект

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Столкнувшись с запросом от инспектора ДПС открыть багажник, водителю рекомендуется юридически правильный подход.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Задав вопрос: "Вы хотите произвести осмотр или досмотр транспортного средства?" водитель демонстрирует знание законов и в большинстве случаев может избежать необоснованных проверок.

Досмотр подразумевает право водителя отказаться, если не сопровождается протоколом и свидетелями, в то время как осмотр может быть проведен только при наличии законных оснований и не требует открытия личных вещей водителя.

Важно знать свои права и соблюдать законы в подобных ситуациях.