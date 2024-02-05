Стараются обмануть: как не нарваться на обман при покупке автомобиля с пробегом

Эксперт по автомобильному рынку, Алексей Епищенко, рекомендует водителям приобретать подержанные автомобили через автоброкеров, чтобы избежать риска столкновения с мошенничеством.
Согласно его мнению, автоброкеры предлагают проверенные транспортные средства, что особенно важно в условиях растущих цен на подержанные автомобили.
Епищенко также советует избегать сделок с частными лицами, подчеркивая, что они не всегда предоставляют правдивую информацию о состоянии машины.
В случае продления прав старшим водителям потребуется более тщательное медицинское обследование, включая психологическое тестирование.