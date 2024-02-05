Стараются обмануть: как не нарваться на обман при покупке автомобиля с пробегом

Епищенко советует обращаться к автоброкерам для избежания мошенничества при покупке авто с пробегом

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Эксперт по автомобильному рынку, Алексей Епищенко, рекомендует водителям приобретать подержанные автомобили через автоброкеров, чтобы избежать риска столкновения с мошенничеством.

Фото: openverse by Lucinho Photography is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Согласно его мнению, автоброкеры предлагают проверенные транспортные средства, что особенно важно в условиях растущих цен на подержанные автомобили.

Епищенко также советует избегать сделок с частными лицами, подчеркивая, что они не всегда предоставляют правдивую информацию о состоянии машины.