Будьте аккуратнее: названы пять самых опасных ошибок при зимнем вождении

Эксперты предупреждают: пять главных ошибок водителей зимой

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Эксперты портала "Новые автомобили" выявили пять основных ошибок, которые совершают водители зимой.

Фото: openverse by siRRonWong is licensed under CC BY 2.0

В числе них неправильный выбор резины, недопонимание работы системы ABS, завышенная уверенность в полном приводе, неверная уверенность в электронных помощниках и опасная езда в заснеженных колеях на высокой скорости.

Водителям рекомендуется учесть эти моменты для обеспечения безопасности на зимних дорогах.