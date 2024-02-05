Будьте аккуратнее: названы пять самых опасных ошибок при зимнем вождении

Эксперты портала "Новые автомобили" выявили пять основных ошибок, которые совершают водители зимой.
В числе них неправильный выбор резины, недопонимание работы системы ABS, завышенная уверенность в полном приводе, неверная уверенность в электронных помощниках и опасная езда в заснеженных колеях на высокой скорости.
Водителям рекомендуется учесть эти моменты для обеспечения безопасности на зимних дорогах.
В случае продления прав старшим водителям потребуется более тщательное медицинское обследование, включая психологическое тестирование.