Не надо быть нежными: бережное отношение может навредить автомобилю

Эксперты портала "АвтоВзгляд" предупреждают, что чрезмерно бережное обращение с автомобилем может привести к серьезным проблемам.
Например, длительный прогрев двигателя и постоянная езда на малых оборотах способствуют образованию нагара, который может повредить двигатель.
Рекомендуется периодически давать двигателю работать на пиковых оборотах для предотвращения этой проблемы. Также подчеркивается, что автоматическая трансмиссия, особенно на роботизированных коробках передач, страдает от медленного стиля езды, и регулярные выезды на трассу могут предотвратить поломки.
В случае продления прав старшим водителям потребуется более тщательное медицинское обследование, включая психологическое тестирование.