Как не потратить все деньги за зиму на топливо: способы экономии

Эксперты делятся секретами экономии топлива в зимние месяцы

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Журнал "За рулем" предоставил рекомендации по уменьшению расхода топлива в зимний период. Эксперты советуют отказаться от длительного прогрева двигателя, ограничившись 2-3 минутами перед началом движения.

Также рекомендуется очищать кузов от снега для снижения сопротивления воздуха на высоких скоростях. Использование автомобильного одеяла для двигателя поможет сохранить тепло при коротких стоянках.

Регулярная подкачка шин зимой также снижает сопротивление качению и, следовательно, экономит топливо.