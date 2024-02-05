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Как не потратить все деньги за зиму на топливо: способы экономии

Эксперты делятся секретами экономии топлива в зимние месяцы

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Авто

Журнал "За рулем" предоставил рекомендации по уменьшению расхода топлива в зимний период. Эксперты советуют отказаться от длительного прогрева двигателя, ограничившись 2-3 минутами перед началом движения.

Также рекомендуется очищать кузов от снега для снижения сопротивления воздуха на высоких скоростях. Использование автомобильного одеяла для двигателя поможет сохранить тепло при коротких стоянках.

Регулярная подкачка шин зимой также снижает сопротивление качению и, следовательно, экономит топливо.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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