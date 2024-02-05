Автоэксперт рассказал, в каких случаях нужно вызывать мобильный шиномонтаж

Автоэксперт Вячеслав Субботин, в беседе с "Слово и Дело", поделился советами по решению проблем с колесами на дороге. При обнаружении спущенного или пробитого колеса, водителю предоставляются два варианта: справиться самостоятельно или вызвать мобильный шиномонтаж.
Субботин отметил удобство и безопасность услуг мобильного шиномонтажа, при котором бригада механиков приезжает на место и выполняет ремонт. Он также посоветовал всегда иметь в багажнике хороший компрессор для самостоятельного накачивания колеса в случае прокола или спущенности.
Однако эксперт предупреждает от самостоятельного проведения сложного ремонта, рекомендуя доверить его профессионалам.
В случае продления прав старшим водителям потребуется более тщательное медицинское обследование, включая психологическое тестирование.