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Автоэксперт рассказал, в каких случаях нужно вызывать мобильный шиномонтаж

Эксперт советует: когда вызвать мобильный шиномонтаж, а когда справиться самостоятельно

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Авто

Автоэксперт Вячеслав Субботин, в беседе с "Слово и Дело", поделился советами по решению проблем с колесами на дороге. При обнаружении спущенного или пробитого колеса, водителю предоставляются два варианта: справиться самостоятельно или вызвать мобильный шиномонтаж.

Эксперт советует: когда вызвать мобильный шиномонтаж, а когда справиться самостоятельно
Фото: openverse by siRRonWong is licensed under CC BY 2.0

Субботин отметил удобство и безопасность услуг мобильного шиномонтажа, при котором бригада механиков приезжает на место и выполняет ремонт. Он также посоветовал всегда иметь в багажнике хороший компрессор для самостоятельного накачивания колеса в случае прокола или спущенности.

Однако эксперт предупреждает от самостоятельного проведения сложного ремонта, рекомендуя доверить его профессионалам.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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