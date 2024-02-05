Автоэксперт рассказал, в каких случаях нужно вызывать мобильный шиномонтаж

Эксперт советует: когда вызвать мобильный шиномонтаж, а когда справиться самостоятельно

0:41 Your browser does not support the audio element. Авто

Автоэксперт Вячеслав Субботин, в беседе с "Слово и Дело", поделился советами по решению проблем с колесами на дороге. При обнаружении спущенного или пробитого колеса, водителю предоставляются два варианта: справиться самостоятельно или вызвать мобильный шиномонтаж.

Фото: openverse by siRRonWong is licensed under CC BY 2.0

Субботин отметил удобство и безопасность услуг мобильного шиномонтажа, при котором бригада механиков приезжает на место и выполняет ремонт. Он также посоветовал всегда иметь в багажнике хороший компрессор для самостоятельного накачивания колеса в случае прокола или спущенности.

Однако эксперт предупреждает от самостоятельного проведения сложного ремонта, рекомендуя доверить его профессионалам.