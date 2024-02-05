Эксперты назвали самые полезные и бесполезные опции автомобилей

Эксперты агентства "АвтоСТАТ" выделили ключевые функции в современных автомобилях, считая систему стабилизации, ABS, круиз-контроль, кондиционер, подогрев кресел и зеркал, парковочные датчики с камерой заднего обзора, контроль давления в шинах и бесключевой доступ в салон с запуском мотора через телефон неотъемлемыми.
Среди бесполезных функций они выделили панорамную крышу, атмосферную салонную подсветку и полностью автоматическую парковку, отмечая, что последняя не всегда эффективна, так как водитель не может просто остановиться посреди дороги и наблюдать за процессом парковки.
В случае продления прав старшим водителям потребуется более тщательное медицинское обследование, включая психологическое тестирование.