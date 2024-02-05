Эксперты назвали самые полезные и бесполезные опции автомобилей

Эксперты оценили функции автомобилей: от бесполезных до незаменимых

0:37 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперты агентства "АвтоСТАТ" выделили ключевые функции в современных автомобилях, считая систему стабилизации, ABS, круиз-контроль, кондиционер, подогрев кресел и зеркал, парковочные датчики с камерой заднего обзора, контроль давления в шинах и бесключевой доступ в салон с запуском мотора через телефон неотъемлемыми.

Фото: openverse by Lucinho Photography is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Среди бесполезных функций они выделили панорамную крышу, атмосферную салонную подсветку и полностью автоматическую парковку, отмечая, что последняя не всегда эффективна, так как водитель не может просто остановиться посреди дороги и наблюдать за процессом парковки.