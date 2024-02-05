Холостой ход двигателя может привести к ряду неисправностей в автомобиле

Эксперты предупреждают: продолжительная работа двигателя на холостом ходу сокращает его ресурс

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Эксперты "Российской газеты" раскрыли причины, по которым продолжительная работа двигателя внутреннего сгорания на холостом ходу может значительно снизить его ресурс.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Специалисты отмечают, что в таком режиме быстрее изнашиваются детали мотора, включая масляный насос, систему зажигания и выпускную систему. Низкие обороты приводят к снижению давления масла, ускоряя износ соприкасающихся деталей.

Кроме того, работа двигателя на холостом ходу приводит к загрязнению свечей зажигания, увеличению расхода топлива и перегреву каталитического нейтрализатора. Длительный прогрев также изменяет свойства моторного масла, требуя более частой замены. Для турбированных моторов этот режим особенно опасен, так как их ресурс ограничен количеством моточасов. Эксперты рекомендуют ограничивать время работы двигателя на холостом ходу не более 5-10 минут.