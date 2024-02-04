Пока без дорог в полу: как быстро гниют китайские кроссоверы

Миф развенчан: кроссоверы Haval избежали коррозии даже после четырех лет эксплуатации

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Эксперт журнала "За рулём" Александр Виноградов опроверг миф о том, что китайские кроссоверы начала 2000-х годов страдают от коррозии.

Посетив завод Haval в Тульской области, он отметил, что кузов одного из первых выпущенных Haval F7 с пробегом 120 тысяч километров не имел недостатков в коррозийной стойкости.

Инженеры проводили испытания в специальных камерах с соляным туманом, и даже после четырех лет эксплуатации автомобилей коррозия не появилась.

Процесс лакокрасочного покрытия подвергается тщательным тестам на полигоне НАМИ под Дмитровом, что подтверждает высокий уровень коррозионной устойчивости кроссоверов Haval.