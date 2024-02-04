Эксперт журнала "За рулём" Александр Виноградов опроверг миф о том, что китайские кроссоверы начала 2000-х годов страдают от коррозии.
Посетив завод Haval в Тульской области, он отметил, что кузов одного из первых выпущенных Haval F7 с пробегом 120 тысяч километров не имел недостатков в коррозийной стойкости.
Инженеры проводили испытания в специальных камерах с соляным туманом, и даже после четырех лет эксплуатации автомобилей коррозия не появилась.
Процесс лакокрасочного покрытия подвергается тщательным тестам на полигоне НАМИ под Дмитровом, что подтверждает высокий уровень коррозионной устойчивости кроссоверов Haval.
В случае продления прав старшим водителям потребуется более тщательное медицинское обследование, включая психологическое тестирование.