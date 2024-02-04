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Расход масла на высоте: специалисты выявила топ-5 "прожорливых" бензиновых двигателей

Названы 5 бензиновых двигателей, пожирающих масло

1:01
Авто

Специалисты "Российской газеты" составили рейтинг из пяти самых "прожорливых" бензиновых двигателей, сталкивающихся с увеличенным расходом масла. Лидером списка оказались наддувные моторы серии EA888 от Volkswagen, подвергающиеся проблеме чаще всего.

Названы 5 бензиновых двигателей, пожирающих масло
Фото: sigaus. es by SIGAUS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

На втором месте оказался 3,0-литровый мотор EA837 на автомобилях Audi, сталкивающийся с задирами в цилиндрах и проблемами с поршневыми кольцами.

BMW также попала в рейтинг с моторами серий N45 и N46, которые начинают расходовать масло после 70-80 тысяч километров пробега. Даже у японской Toyota выявлен проблемный атмосферный мотор 1ZZ-FE объемом 1,8 литра.

Закрывают топ-5 двигатели G4KA/G4KD/G4NA от Hyundai и Kia, где задиры в цилиндрах приводят к увеличенному расходу масла после 80-100 тысяч километров пробега.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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