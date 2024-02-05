Названа ошибка при запуске двигателя автомобиля водителем

Специалисты издания aif.ru выявили распространенную ошибку среди водителей при запуске мотора автомобиля. Многие, не дожидаясь, моментально активируют стартер после включения зажигания, что может повлиять на работу системы и сократить ресурс каталитического нейтрализатора, особенно в условиях мороза.
После включения зажигания автомобильный компьютер проводит анализ данных от систем и датчиков для оптимального запуска. Этот процесс занимает несколько секунд. Если мотор запускается моментально, система работает в "усредненном" режиме, что может вызвать неполное сгорание горючей смеси и дополнительную нагрузку на каталитический нейтрализатор.
Эксперты рекомендуют выждать несколько секунд после включения зажигания перед запуском стартера, чтобы улучшить работу системы и продлить срок службы каталитического нейтрализатора. Это правило особенно важно для автомобилей с дизельными моторами, где неполное сгорание топлива может привести к быстрому загрязнению фильтров в выпускной системе.
В случае продления прав старшим водителям потребуется более тщательное медицинское обследование, включая психологическое тестирование.