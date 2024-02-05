Названа ошибка при запуске двигателя автомобиля водителем

Основная ошибка при запуске мотора: почему не стоит моментально заводить автомобиль

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Специалисты издания aif.ru выявили распространенную ошибку среди водителей при запуске мотора автомобиля. Многие, не дожидаясь, моментально активируют стартер после включения зажигания, что может повлиять на работу системы и сократить ресурс каталитического нейтрализатора, особенно в условиях мороза.

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После включения зажигания автомобильный компьютер проводит анализ данных от систем и датчиков для оптимального запуска. Этот процесс занимает несколько секунд. Если мотор запускается моментально, система работает в "усредненном" режиме, что может вызвать неполное сгорание горючей смеси и дополнительную нагрузку на каталитический нейтрализатор.

Эксперты рекомендуют выждать несколько секунд после включения зажигания перед запуском стартера, чтобы улучшить работу системы и продлить срок службы каталитического нейтрализатора. Это правило особенно важно для автомобилей с дизельными моторами, где неполное сгорание топлива может привести к быстрому загрязнению фильтров в выпускной системе.