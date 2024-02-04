Иллюзия обмана: как в реальности видят нарушения камеры ГИБДД

Как работают камеры ГИБДД: почему изменение номера и другие "лайфхаки" не спасут от штрафа

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Портал njcar. ru провел беседу с представителем ГИБДД, чтобы разъяснить, почему попытки водителей обойти штрафы, используя различные "лайфхаки", являются незаконными и бесполезными. Вопросы о качестве снимков и возможности изменения номерных знаков владельцами машин вызывают у многих водителей сомнения.

Фото: openverse by Dave Dugdale is licensed under CC BY-SA 2.0

В статье отмечается, что многие водители пытаются испортить номерные знаки, чтобы сделать свои машины менее видимыми для камер. Однако, эти попытки считаются серьезным нарушением закона, и в ГИБДД подчеркивают, что изменение положения, покрытие пленкой или использование лака для волос не сработает.

Представитель ГИБДД объясняет, что камеры на дорогах обладают высоким разрешением, и снимки, которые видит инспектор через систему "Паутина", существенно отличаются от уведомлений, получаемых водителями. Система автоматически уменьшает разрешение для экономии трафика, но это не влияет на оценку качества инспекторами.

Освещается также, что системы фотовидеофиксации нарушений обладают выдающимися характеристиками, такими как инфракрасный прожектор и подогреваемый объектив, что делает практически невозможным обход этих систем. Даже изменение угла или формы номерных знаков не сможет предотвратить выписку штрафа, если номер виден с места установки камеры.