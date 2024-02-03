Антирейтинг автомобилей: 30 моделей с повышенным потреблением масла

30 самых популярных машин, двигатели которых литрами пожирают моторное масло

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Эксперты портала njcar. ru составили список из 30 легковых автомобилей, страдающих от повышенного потребления моторного масла даже при небольших пробегах. В этом "антирейтинге" преобладают автомобили немецких автоконцернов Volkswagen и BMW, в частности, с турбированными силовыми агрегатами серии EA888.

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Модели с этими моторами, такие как Skoda Yeti, Audi A3, и Volkswagen Golf, сталкиваются с проблемой увеличенного расхода масла. Особенно выделяются машины Audi и Volkswagen с ДВС EA837 объемом 3,0 литра, выпущенные в 2008 году.

Также в списке присутствуют BMW с моторами серий N45 и N46, а также японский автопроизводитель Toyota с двигателями 1ZZ-FE, устанавливаемыми на различные модели.

Корейские автогиганты Kia и Hyundai представлены моделями с моторами G4KA/G4KD/G4NA, установленными на различные автомобили до 2017 года. Эти двигатели подвержены образованию задиров в цилиндрах после пробега от 90 тысяч километров, сопровождающемуся увеличением расхода масла.