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ГИБДД назвала семь смертельных ошибок зимнего вождения

ГИБДД о 7 фатальных ошибках водителей зимой: советы по безопасному вождению в холодное время года

1:12
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Представитель ГИБДД предупредил о 7 фатальных ошибках, которые водители часто допускают зимой, в интервью для портала njcar. ru. Одной из основных ошибок является несоблюдение безопасной дистанции, что может привести к серьезным авариям из-за увеличения тормозного пути на гололедице.

ГИБДД о 7 фатальных ошибках водителей зимой: советы по безопасному вождению в холодное время года
Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Также отмечено, что резкие маневры, вроде крутых поворотов, следует избегать, особенно на трассе, где это может привести к потере управления из-за гололеда. Превышение скорости также является рискованным, и рекомендуется снизить скорость на ледяной дороге и плавно поворачивать руль.

Состояние шин играет важную роль, поскольку изношенные покрышки теряют сцепление. Предупреждение о необходимости регулярной проверки шин для обеспечения безопасности на дороге.

Очистка автомобиля от снега и льда также считается важной мерой безопасности, поскольку неочищенные стекла ухудшают видимость и могут привести к аварии.

Завершая список, подчеркивается, что подходящая одежда водителя также играет роль в безопасности. Тяжелая обувь и одежда могут ограничивать движения за рулем и увеличивать риск аварии.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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