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Водителям старше 50 лет на дорогах не рады: для них пересмотрят правила вождения

В странах Евросоюза планируются изменения в правилах для водителей старше 50 лет

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Авто

В странах Евросоюза рассматриваются изменения в Правилах дорожного движения, предусматривающие более строгие правила для водителей старше 50 лет. Согласно новым правилам, срок действия водительских прав будет зависеть от возраста водителя: после 60 лет — 7 лет, после 70 лет — 5 лет, а после 80 лет — всего 2 года.

В странах Евросоюза планируются изменения в правилах для водителей старше 50 лет
Фото: телеграмм канал ГИБДД России

В случае продления прав старшим водителям потребуется более тщательное медицинское обследование, включая психологическое тестирование.

Пока неясно, будут ли введены повторные экзамены на вождение. Некоторые страны ЕС уже имеют специальные тесты и медицинские осмотры для пожилых водителей. В России депутаты Санкт-Петербурга обратили внимание на проблему возрастных водителей, хотя изменения в ПДД пока не внесены.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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