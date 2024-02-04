Водителям старше 50 лет на дорогах не рады: для них пересмотрят правила вождения

В странах Евросоюза планируются изменения в правилах для водителей старше 50 лет

0:49 Your browser does not support the audio element. Авто

В странах Евросоюза рассматриваются изменения в Правилах дорожного движения, предусматривающие более строгие правила для водителей старше 50 лет. Согласно новым правилам, срок действия водительских прав будет зависеть от возраста водителя: после 60 лет — 7 лет, после 70 лет — 5 лет, а после 80 лет — всего 2 года.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

В случае продления прав старшим водителям потребуется более тщательное медицинское обследование, включая психологическое тестирование.

Пока неясно, будут ли введены повторные экзамены на вождение. Некоторые страны ЕС уже имеют специальные тесты и медицинские осмотры для пожилых водителей. В России депутаты Санкт-Петербурга обратили внимание на проблему возрастных водителей, хотя изменения в ПДД пока не внесены.