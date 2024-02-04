В каких случаях полный привод на автомобиле может быть опасен?

Эксперты объяснили, почему полноприводные автомобили могут быть опаснее на гололеде

0:46 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперты портала NJcar поделились анализом причин, по которым полноприводные автомобили могут представлять опасность на гололеде в сравнении с переднеприводными и заднеприводными машинами.

Фото: openverse by Lucinho Photography is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

В частности, отмечается, что уверенный разгон полноприводного автомобиля на скользкой дороге может привести к неправильной оценке скоростного режима, увеличивая риск аварии.

Также отмечаются худшие тормозные характеристики полноприводных автомобилей из-за их тяжести и особенностей распределения веса между осями. Эксперты также подчеркивают, что на гололеде полноприводные автомобили могут вести себя непредсказуемо из-за потери сцепления одного из колес.

Рекомендуется водителям снижать скорость на гололеде для предотвращения потери управляемости.