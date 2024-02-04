В каких случаях полный привод на автомобиле может быть опасен?

Эксперты портала NJcar поделились анализом причин, по которым полноприводные автомобили могут представлять опасность на гололеде в сравнении с переднеприводными и заднеприводными машинами.
В частности, отмечается, что уверенный разгон полноприводного автомобиля на скользкой дороге может привести к неправильной оценке скоростного режима, увеличивая риск аварии.
Также отмечаются худшие тормозные характеристики полноприводных автомобилей из-за их тяжести и особенностей распределения веса между осями. Эксперты также подчеркивают, что на гололеде полноприводные автомобили могут вести себя непредсказуемо из-за потери сцепления одного из колес.
Рекомендуется водителям снижать скорость на гололеде для предотвращения потери управляемости.
При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.