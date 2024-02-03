Автоэксперт перечислил три основных правила безопасности на дороге и назвал самые аварийные марки авто

Глава Федерации автовладельцев РФ Сергей Канаев заявил, что даже автомобили, входящие в список самых аварийных, могут быть безопасными, подчеркнув важность принятия мер для снижения риска ДТП.
В статистике страховщика ВСК, LADA, Toyota и Hyundai признаны самыми аварийными марками в России за 2022 год.
Канаев пояснил, что популярность этих марок на дорогах страны является основной причиной высокого уровня аварийности. Он также подчеркнул, что самые мощные автомобили любой марки обычно считаются самыми безопасными.
Важным аспектом является также наличие шести подушек безопасности. В конечном итоге, Канаев подчеркнул, что опыт и стиль вождения владельца играют решающую роль в безопасности, отметив, что глупость водителя может привести к аварии независимо от марки или комплектации автомобиля.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.