Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трихолог Егорова назвала неправильное использование фена и горячую воду причиной перхоти
Секреты вкусной гречневой каши: идеальная обжарка для насыщенного вкуса
Эффективные способы очистки засаленных пятен на одежде
Названа разница между проводом и кабелем
Ученые назвали причины низкой заболеваемости мозга боливийских индейцев
Избавляемся от запаха: способы обновления полотенец
Шоколадный рулет "Прага": восхитительный десерт к чаю
Когда-нибудь закаливали растения?
Politico: Орбан изменил мнение о поддержке Украины из-за Франции и Италии
Автоэксперт перечислил три основных правила безопасности на дороге и назвал самые аварийные марки авто

Автоэксперт Канаев объяснил, почему аварийные автомобили могут быть безопасными

0:57
Авто

Глава Федерации автовладельцев РФ Сергей Канаев заявил, что даже автомобили, входящие в список самых аварийных, могут быть безопасными, подчеркнув важность принятия мер для снижения риска ДТП.

Автоэксперт Канаев объяснил, почему аварийные автомобили могут быть безопасными
Фото: openverse by Phillip Pessar is licensed under CC BY 2.0

В статистике страховщика ВСК, LADA, Toyota и Hyundai признаны самыми аварийными марками в России за 2022 год.

Канаев пояснил, что популярность этих марок на дорогах страны является основной причиной высокого уровня аварийности. Он также подчеркнул, что самые мощные автомобили любой марки обычно считаются самыми безопасными.

Важным аспектом является также наличие шести подушек безопасности. В конечном итоге, Канаев подчеркнул, что опыт и стиль вождения владельца играют решающую роль в безопасности, отметив, что глупость водителя может привести к аварии независимо от марки или комплектации автомобиля.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Не отравляйте свой сад и огород: ни в коем случае не бросайте в компост эти отходы жизнедеятельности

Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.

Эффективное использование компостной ямы: советы для дачников
Неопытные хозяйки используют в качестве половой тряпки старые вещи: почему это вредно
Неопытные хозяйки используют в качестве половой тряпки старые вещи: почему это вредно
Кусты клубники будут утопать в больших и тяжелых ягодах: 4 совета, как этого добиться
Как избежать поломки ремня ГРМ: 5 основных ошибок водителей, о которых молчат производители автомобилей
Самый быстрый в мире суперкрейсер: новый мотор Су-57 обеспечит рекордный полёт без форсажа Дмитрий Плотников ВСУ вербуют солдат и специалистов через "сайт вакансий": от разведчика до командира катера Андрей Николаев Главный поэтический вечер страны прошел в Театре на Трубной Анжела Якубовская
Не овсяная, не рисовая, не манная: попробуйте эту сытную кашу — удивит вкусом
3 полезных растения, которые разрастаются как сорняки и причиняют головную боль дачникам
Любите пюре? Тогда посадите эти сорта картофеля
Любите пюре? Тогда посадите эти сорта картофеля
Последние материалы
Названа разница между проводом и кабелем
Ученые назвали причины низкой заболеваемости мозга боливийских индейцев
Избавляемся от запаха: способы обновления полотенец
Шоколадный рулет "Прага": восхитительный десерт к чаю
Когда-нибудь закаливали растения?
Politico: Орбан изменил мнение о поддержке Украины из-за Франции и Италии
Эксперт Фатигаров: "Зеленский может надолго посадить Залужного за сбитый Ил-76"
Автоэксперты рассказали о способе быстрого охлаждения двигателя
Автоэксперт Канаев объяснил, почему аварийные автомобили могут быть безопасными
Стало известно, в чём преимущества и недостатки унитаза с инсталляцией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников