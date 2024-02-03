Как проверить замену моторного масла?

Автоэксперты объяснили, как понять, что в автосервисе не поменяли моторное масло

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Автоэксперты портала NJcar предостерегли владельцев автомобилей от возможного обмана со стороны мастеров автосервисов при замене моторного масла. Чтобы убедиться, что процедура была проведена честно, они делятся несколькими способами проверки:

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Осмотр крышки заливной горловины: если на крышке сохранилась пыль и нет признаков ее открывания, возможно, замены масла не было.

Проверка защиты двигателя: оценка состояния сливной пробки в поддоне картера и осмотр болтов крепления защиты двигателя. Следы использования гаечного ключа и состояние сливной пробки могут указывать на проведенную замену.

Осмотр масляного фильтра: при замене масла также меняется масляный фильтр. Если он остался старым, это может быть признаком нарушения регламента.

Проверка уровня масла: вытаскивание масляного щупа и проверка уровня масла. Если масло не меняли, оно будет черного цвета и густой консистенции.

Для дополнительного контроля рекомендуется не покидать зону сервиса во время технического обслуживания или контролировать работу сотрудников через мониторы, присутствующие в большинстве современных СТО.