Как проверить замену моторного масла?

Автоэксперты портала NJcar предостерегли владельцев автомобилей от возможного обмана со стороны мастеров автосервисов при замене моторного масла. Чтобы убедиться, что процедура была проведена честно, они делятся несколькими способами проверки:
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Осмотр крышки заливной горловины: если на крышке сохранилась пыль и нет признаков ее открывания, возможно, замены масла не было.
Проверка защиты двигателя: оценка состояния сливной пробки в поддоне картера и осмотр болтов крепления защиты двигателя. Следы использования гаечного ключа и состояние сливной пробки могут указывать на проведенную замену.
Осмотр масляного фильтра: при замене масла также меняется масляный фильтр. Если он остался старым, это может быть признаком нарушения регламента.
Проверка уровня масла: вытаскивание масляного щупа и проверка уровня масла. Если масло не меняли, оно будет черного цвета и густой консистенции.
Для дополнительного контроля рекомендуется не покидать зону сервиса во время технического обслуживания или контролировать работу сотрудников через мониторы, присутствующие в большинстве современных СТО.
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