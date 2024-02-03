ESP: помощник на низких скоростях, но не гарант безопасности на высоких

Руководитель Центра подготовки водителей "Мастер-класс" Алексей Колонтай подчеркнул, что электронная система стабилизации (ESP) способна предотвратить занос автомобиля только на низких скоростях до 60-70 км/ч.
Он отметил, что система активируется уже после ошибки водителя и не способна предотвратить неуправляемый занос на высоких скоростях. Чтобы избежать заноса, водителю следует активно управлять автомобилем, так как ESP не проворачивает руль.
Колонтай также предупредил о возможных проблемах ESP на нестабильных поверхностях, где электроника может неправильно интерпретировать сцепление колес с дорогой.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.