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ESP: помощник на низких скоростях, но не гарант безопасности на высоких

Автоэксперт Колонтай: система ESP может предотвратить ДТП только на небольшой скорости

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Авто

Руководитель Центра подготовки водителей "Мастер-класс" Алексей Колонтай подчеркнул, что электронная система стабилизации (ESP) способна предотвратить занос автомобиля только на низких скоростях до 60-70 км/ч.

Автоэксперт Колонтай: система ESP может предотвратить ДТП только на небольшой скорости
Фото: openverse by gruntzooki is licensed under CC BY-SA 2.0

Он отметил, что система активируется уже после ошибки водителя и не способна предотвратить неуправляемый занос на высоких скоростях. Чтобы избежать заноса, водителю следует активно управлять автомобилем, так как ESP не проворачивает руль.

Колонтай также предупредил о возможных проблемах ESP на нестабильных поверхностях, где электроника может неправильно интерпретировать сцепление колес с дорогой.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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