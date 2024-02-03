ESP: помощник на низких скоростях, но не гарант безопасности на высоких

Автоэксперт Колонтай: система ESP может предотвратить ДТП только на небольшой скорости

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Руководитель Центра подготовки водителей "Мастер-класс" Алексей Колонтай подчеркнул, что электронная система стабилизации (ESP) способна предотвратить занос автомобиля только на низких скоростях до 60-70 км/ч.

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Он отметил, что система активируется уже после ошибки водителя и не способна предотвратить неуправляемый занос на высоких скоростях. Чтобы избежать заноса, водителю следует активно управлять автомобилем, так как ESP не проворачивает руль.

Колонтай также предупредил о возможных проблемах ESP на нестабильных поверхностях, где электроника может неправильно интерпретировать сцепление колес с дорогой.