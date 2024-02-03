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Бензин в багажнике: что грозит за нарушение правил перевозки топлива

Автоэксперты объяснили, может ли ГИБДД лишить прав за канистры с бензином в багажнике

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Авто

Автоэксперты портала NJcar предостерегают автомобилистов о возможных последствиях ненадлежащей перевозки топлива в багажнике.

Автоэксперты объяснили, может ли ГИБДД лишить прав за канистры с бензином в багажнике
Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

Согласно Постановлению Правительства РФ, личные автомобили могут перевозить определенное количество легковоспламеняющихся жидкостей, но канистры должны быть сертифицированы для перевозки горючего.

Нарушение правил, включая использование негорючих контейнеров, может привести к административным штрафам от 2000 до 2500 рублей, а также лишению права управления транспортным средством.

Пластиковые бутылки и емкости не допускаются. Инспекторы ГИБДД также могут конфисковать горючее в случае реальной опасности для окружающих.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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