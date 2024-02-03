Бензин в багажнике: что грозит за нарушение правил перевозки топлива

Автоэксперты портала NJcar предостерегают автомобилистов о возможных последствиях ненадлежащей перевозки топлива в багажнике.
Согласно Постановлению Правительства РФ, личные автомобили могут перевозить определенное количество легковоспламеняющихся жидкостей, но канистры должны быть сертифицированы для перевозки горючего.
Нарушение правил, включая использование негорючих контейнеров, может привести к административным штрафам от 2000 до 2500 рублей, а также лишению права управления транспортным средством.
Пластиковые бутылки и емкости не допускаются. Инспекторы ГИБДД также могут конфисковать горючее в случае реальной опасности для окружающих.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.