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Дорожные неровности: тайные угрозы подвеске автомобиля

Ян Хайцеэр: проезд дорожных ям при торможении сильнее всего бьет по подвеске автомашины

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Авто

Выбоины и трещины на дорогах не только вызывают дискомфорт для водителей, но также могут стать источником скрытых повреждений для автомобилей.

Ян Хайцеэр: проезд дорожных ям при торможении сильнее всего бьет по подвеске автомашины
Фото: Wikipedia by evgen2 is licensed under общественное достояние

Вице-президент Национального автомобильного союза, Ян Хайцеэр, подчеркивает, что основное воздействие на автомобиль происходит на детали подвески. Повышенные нагрузки при езде по выбоинам могут привести к поломкам в рулевом управлении, подвеске, а также повредить коробку передач.

Нерегулированные поломки могут привести к серьезным проблемам, таким как изменение угла развала и схождения колес, что в свою очередь влияет на управляемость автомобиля. Хайцеэр советует водителям внимательно следить за состоянием подвески и, в случае любых изменений, обратиться на СТО для своевременного ремонта и предотвращения дополнительных проблем.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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