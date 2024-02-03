Дорожные неровности: тайные угрозы подвеске автомобиля

Выбоины и трещины на дорогах не только вызывают дискомфорт для водителей, но также могут стать источником скрытых повреждений для автомобилей.
Вице-президент Национального автомобильного союза, Ян Хайцеэр, подчеркивает, что основное воздействие на автомобиль происходит на детали подвески. Повышенные нагрузки при езде по выбоинам могут привести к поломкам в рулевом управлении, подвеске, а также повредить коробку передач.
Нерегулированные поломки могут привести к серьезным проблемам, таким как изменение угла развала и схождения колес, что в свою очередь влияет на управляемость автомобиля. Хайцеэр советует водителям внимательно следить за состоянием подвески и, в случае любых изменений, обратиться на СТО для своевременного ремонта и предотвращения дополнительных проблем.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.