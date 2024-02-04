Правда или вымысел: раскрываем мифы об автомобильном обслуживании

Развенчаны самые популярные автомобильные мифы

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Одним из таких мифов является утверждение, что новый автомобиль обязательно должен пройти обкатку до 5 тысяч километров, что, согласно мнению специалистов, совсем необязательно.

Фото: Openverse by mynameisharsha is licensed under CC BY-SA 2.0

Несправедливо считать, что использование прицепа нецелесообразно до тех пор, пока новый автомобиль не преодолеет отметку в 1 тысячу километров. Это убеждение не имеет оснований, считают эксперты.

Еще одним заблуждением является мнение о том, что следует отключать аккумулятор, если автомобиль не будет использоваться в течение длительного времени. Хотя избежать потери заряда действительно невозможно, важно помнить, что от аккумулятора зависит работа систем безопасности.

Также ошибочно полагать, что замена моторного масла необязательна, и достаточно просто долить новое масло. Использование старого масла может ускорить потерю функциональности добавленной жидкости и привести к потере вязкости масла.