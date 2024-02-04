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Шесть опасных ошибок, которые допускает каждый водитель

Эксперты перечислили шесть глупых ошибок, которые совершает каждый автомобилист

1:05
Авто

Эксперты выделили шесть неблагоразумных поступков, которые, вероятно, совершал каждый водитель хотя бы однажды в своей жизни. Несмотря на свою "невинную" природу, эти ошибки могут повлечь за собой серьезные последствия.

Эксперты перечислили шесть глупых ошибок, которые совершает каждый автомобилист
Фото: openverse by inju is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Первая из них — неполное закрытие капота автомобиля. При движении это не только может привести к потере лобового стекла, но и в мгновение осложнить обзор дороги.

Вторая ошибка связана с тем, что некоторые водители открывают двери автомобиля, не оценивая безопасность этого маневра из-за движущегося потока машин.

Также водители, из-за невнимательности, могут не переключить дальний свет в темное время суток, ослепляя водителей встречного транспорта. Более серьезной ошибкой является неправильное закручивание колесных болтов или гаек, что может привести к потере колеса во время движения. Мало кто регулярно проверяет давление в шинах своего автомобиля.

Последняя ошибка касается всех водителей, поскольку редко кто правильно устанавливает себя за рулем, что в случае дорожно-транспортного происшествия может иметь тяжелые последствия.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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