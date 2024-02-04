Шесть опасных ошибок, которые допускает каждый водитель

Эксперты выделили шесть неблагоразумных поступков, которые, вероятно, совершал каждый водитель хотя бы однажды в своей жизни. Несмотря на свою "невинную" природу, эти ошибки могут повлечь за собой серьезные последствия.
Первая из них — неполное закрытие капота автомобиля. При движении это не только может привести к потере лобового стекла, но и в мгновение осложнить обзор дороги.
Вторая ошибка связана с тем, что некоторые водители открывают двери автомобиля, не оценивая безопасность этого маневра из-за движущегося потока машин.
Также водители, из-за невнимательности, могут не переключить дальний свет в темное время суток, ослепляя водителей встречного транспорта. Более серьезной ошибкой является неправильное закручивание колесных болтов или гаек, что может привести к потере колеса во время движения. Мало кто регулярно проверяет давление в шинах своего автомобиля.
Последняя ошибка касается всех водителей, поскольку редко кто правильно устанавливает себя за рулем, что в случае дорожно-транспортного происшествия может иметь тяжелые последствия.
При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.