Путеводитель по авторазборкам: как избежать ошибок при выборе подержанных автозапчастей

Автоэксперты назвали 6 запчастей, которые обязательно нужно покупать новыми

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Иногда приобретение автозапчастей на автомобильных разборках может быть выгодным вариантом. Основным преимуществом по сравнению с заводскими деталями является их более низкая стоимость.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Однако есть определенные ситуации, когда стоит воздержаться от покупки подержанных запчастей. Например, эксперты не рекомендуют приобретать на авторазборках двигатели, так как они могли быть сняты с транспортных средств, взятых на угон.

Также стоит избегать приобретения бывших в употреблении деталей тормозной системы, поскольку специалисты сомневаются в их надежности.

Элементы подвески также лучше обходить стороной. Существует сомнение в надежности подержанных генераторов, стартеров и компрессоров, так как их использование может значительно увеличить риск попадания в дорожно-транспортное происшествие.

Однако лобовые и боковые стекла, а также двери, пороги и другие детали кузова могут быть безопасно приобретены на автомобильных разборках.