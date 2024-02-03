Секреты долговечности: как правильно обращаться с механической коробкой передач

Эксперты перечислили главные ошибки, которые нельзя допускать на авто с МКПП

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Эксперты поделились основными ошибками, которые совершают водители при использовании автомобилей с механической коробкой передач (МКПП).

Фото: Own work by Tckma is licensed under public domain

Среди наиболее распространенных промахов выделили привычку передвигаться с выжатым сцеплением, что может привести к его перегреву. Резкий старт и пробуксовка также не приносят ничего хорошего, ибо диск сцепления начинает нагреваться. Особенно это актуально при попытках выбраться из снега или грязи.

Не только запрещено, но и трудно выполнимо переключение передач без выжатого сцепления, и такое действие существенно сокращает срок службы механизма. Эта ошибка может привести к повреждению шестерен и избыточной нагрузке на МКПП.

Переключение скоростей до полной остановки автомобиля (например, с первой на заднюю) или наоборот, вызывает громкий скрежет и может привести к поломке зубьев шестерен. Торможение двигателем рекомендуется лишь на длительных спусках, чтобы избежать перегрева системы. Однако важно правильно выбирать передачу в зависимости от угла склона, чтобы избежать повреждения коробки передач или двигателя.

Выжимание сцепления в пробке также нежелательно, поскольку это может повредить выжимной подшипник. Держание руки на рычаге КПП может вызвать расшатывание и поломку тяги кулисы, что следует избегать.