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Защитите свой автомобиль: пять простых шагов для безопасности на стоянке

1:20
Авто

Автовладельцы, не обладающие собственным гаражом, подвергают свое транспортное средство риску. Преступники могут легко снять с автомобиля колеса, зеркала, фары, аккумулятор и другие компоненты.

Защитите свой автомобиль: пять простых шагов для безопасности на стоянке
Фото: openverse by 123df is licensed under CC BY-SA 3.0

Именно по этой причине оставление машины на неохраняемых стоянках и в неблагополучных районах может быть опасным. Однако эксперты предостерегают и предоставляют советы по обеспечению безопасности транспортного средства.

  • Совет №1: Установите специальные крепления для защиты фар или рассмотрите возможность установки сигнализации, которая сработает при любом вмешательстве злоумышленника в транспортное средство.
  • Совет №2: Избегайте оставления автомобиля в безлюдных местах без видеонаблюдения. Наличие камер снижает вероятность кражи, и даже в случае происшествия записи с камер могут помочь в поиске вора.
  • Совет №3: Установите "секретки" для предотвращения скручивания колес. Эти устройства представляют собой болты с нестандартной формой, которые невозможно открутить обычным ключом.
  • Совет №4: Дополнительно укрепите легко снимаемые элементы автомобиля.
  • Совет №5: Рассмотрите возможность установки маркировки на деталях, поддаваемых легкому снятию. Часто злоумышленники избегают снимать запчасти с маркировкой.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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