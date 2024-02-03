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Что делать, если вы случайно заперли ключи в автомобиле: 5 эффективных вариантов решения проблемы

Пять способов открыть случайно запертый автомобиль

1:44
Авто

Эксперты поделились советами о том, что делать, если случайно заблокировали замки дверей автомобиля, а ключи остались в замке зажигания или в другом месте. Такие ситуации встречаются довольно часто.

Пять способов открыть случайно запертый автомобиль
Фото: openverse by ecin is licensed under CC BY 2.0

Такие ситуации могут возникнуть, например, в зимний период, когда замерзший механизм замка, покрытый наледью, работает неправильно. По мнению экспертов, в большинстве случаев владельцу придется затратить деньги, будь то вызов мастера или ремонт деталей.

Теперь о том, как открыть случайно запертый автомобиль. Специалисты предложили пять эффективных методов:

  • Вызов технического эксперта: Это самый разумный и бюджетный вариант. Техники обладают необходимыми инструментами для легкого открытия автомобиля. Важно вызвать профессионала от проверенной компании, который, возможно, запросит документы на ваш автомобиль.
  • Свертывание личинки замка: Этот метод можно использовать с помощью проволоки или металлической пластины. Однако стоит оценить, насколько оправданы такие действия, учитывая стоимость запчастей для вашего автомобиля.
  • Позвонить родственникам: Это тривиальный, но эффективный вариант, если у вас есть запасные ключи и доступ к родственникам.
  • Телефон в режиме громкой связи: Попросите близких поднести ключи к телефону, находящемуся на громкой связи, и поднесите его к водительской двери. Этот метод часто работает, но не всегда.
  • Разбить стекло: Этот метод считается экстренным и может использоваться, например, если в салоне автомобиля находится ребенок. Важно избегать попыток выбить стекло ногами; лучше использовать арматуру или молоток. Рекомендуется предварительно наклеить скотч на стекло, чтобы предотвратить разлет осколков по салону.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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