Что делать, если вы случайно заперли ключи в автомобиле: 5 эффективных вариантов решения проблемы

Пять способов открыть случайно запертый автомобиль

1:44 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперты поделились советами о том, что делать, если случайно заблокировали замки дверей автомобиля, а ключи остались в замке зажигания или в другом месте. Такие ситуации встречаются довольно часто.

Фото: openverse by ecin is licensed under CC BY 2.0

Такие ситуации могут возникнуть, например, в зимний период, когда замерзший механизм замка, покрытый наледью, работает неправильно. По мнению экспертов, в большинстве случаев владельцу придется затратить деньги, будь то вызов мастера или ремонт деталей.

Теперь о том, как открыть случайно запертый автомобиль. Специалисты предложили пять эффективных методов:

Вызов технического эксперта : Это самый разумный и бюджетный вариант. Техники обладают необходимыми инструментами для легкого открытия автомобиля. Важно вызвать профессионала от проверенной компании, который, возможно, запросит документы на ваш автомобиль.

: Это самый разумный и бюджетный вариант. Техники обладают необходимыми инструментами для легкого открытия автомобиля. Важно вызвать профессионала от проверенной компании, который, возможно, запросит документы на ваш автомобиль. Свертывание личинки замка : Этот метод можно использовать с помощью проволоки или металлической пластины. Однако стоит оценить, насколько оправданы такие действия, учитывая стоимость запчастей для вашего автомобиля.

: Этот метод можно использовать с помощью проволоки или металлической пластины. Однако стоит оценить, насколько оправданы такие действия, учитывая стоимость запчастей для вашего автомобиля. Позвонить родственникам : Это тривиальный, но эффективный вариант, если у вас есть запасные ключи и доступ к родственникам.

: Это тривиальный, но эффективный вариант, если у вас есть запасные ключи и доступ к родственникам. Телефон в режиме громкой связи : Попросите близких поднести ключи к телефону, находящемуся на громкой связи, и поднесите его к водительской двери. Этот метод часто работает, но не всегда.

: Попросите близких поднести ключи к телефону, находящемуся на громкой связи, и поднесите его к водительской двери. Этот метод часто работает, но не всегда. Разбить стекло: Этот метод считается экстренным и может использоваться, например, если в салоне автомобиля находится ребенок. Важно избегать попыток выбить стекло ногами; лучше использовать арматуру или молоток. Рекомендуется предварительно наклеить скотч на стекло, чтобы предотвратить разлет осколков по салону.