Секреты умных водителей: удивительные лайфхаки для легкой эксплуатации вашего автомобиля

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Названы пять полезных лайфхаков, о которых знает не каждый водитель

1:37
Авто

Автоэксперты выделили несколько удобных приемов, о которых полезно знать каждому владельцу автомобиля. 

Названы пять полезных лайфхаков, о которых знает не каждый водитель
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
  • Лайфхак №1: Не выбрасывайте пустую бутылку от присадки в топливо. Она может стать отличной воронкой, если срезать её дно. Если на бутылке есть откручивающаяся горловина, её можно использовать с другой бутылкой. Это позволит вам легко наливать бензин в бак прямо из канистры, даже если ближайшая заправка находится далеко.
  • Лайфхак №2: В случае разряда аккумулятора, когда невозможно воспользоваться проводами для "прикуривания", попросите другого водителя подогнать свое транспортное средство ближе. Мотор во втором автомобиле должен работать минимум 15 минут. Вместо проводов можно использовать любые проводники, но запускать свой мотор необходимо только после их подсоединения.
  • Лайфхак №3: Если водителю жарко, а кондиционер неисправен, можно залить чистую фильтрованную воду в бачок омывателя. Регулярное поливание лобового стекла позволит снизить его температуру. Затем включите вентилятор, и воздух в салоне начнет охлаждаться за счет воды.
  • Лайфхак №4: В случае выхода из строя лампы заднего габаритного огня посреди дороги, активируйте задние противотуманные фары.
  • Лайфхак №5: Автомобиль может служить заменой палатке во время ночного отдыха на природе. Однако проблему насекомых, особенно комаров, можно решить, взяв отрез материи, закрыв дверь и прикрепив её скотчем или магнитами. Этот простой способ позволит вам спать в машине с открытыми окнами, избегая назойливых насекомых.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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