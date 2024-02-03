Надежные подержанные авто: Топ-5 моделей по исследованию экспертов

Названы шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке

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Эксперты в области автомобилей провели исследование рынка подержанных автомобилей, выделив самые надежные модели в этом сегменте.

Фото: openverse.org by tomraven is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

По мнению специалистов, следует отметить, что рейтинг не гарантирует полного отсутствия поломок у упомянутых транспортных средств, однако их приобретение, вероятно, не приведет к серьезным проблемам для владельцев.

Лидером оказалась модель Hyundai Elantra, представляющая собой корейское автомобильное достижение. На втором месте также заслуженный представитель корейской автомобильной индустрии — Kia Cerato. Обе машины отличаются гармоничным сочетанием качества и надежности.

Кроме того, эти автомобили известны своей эргономичностью, просторным салоном и хорошим оснащением.

На третьем и четвертом местах расположились Mitsubishi Lancer X и Outlander XL соответственно.

Однако стоит учесть, что следует быть внимательным к моделям с вариатором. После пробега 100-150 тысяч километров у владельцев возникают некоторые претензии к этому узлу.

Следующей в рейтинге идет немецкий Volkswagen VW Jetta Mk6, который заслужил признание за просторный салон, отличную управляемость и высокую шумоизоляцию.

Завершает рейтинг Skoda Octavia A5, которая, помимо прочих достоинств, выделяется вместительным багажником, за что ее также высоко оценивают.