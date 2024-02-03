Защитите свой автомобиль: автоэксперты делятся секретами приготовления самодельных антикоррозийных составов

Эксперты рассказали, как приготовить антикоррозийный раствор для обработки авто в домашних условиях

1:05 Your browser does not support the audio element. Авто

Автоэксперты поделились методами приготовления антикоррозийного состава в домашних условиях.

Имеется три основных подхода к созданию самодельного антикоррозийного раствора.

Первый метод включает использование мастичного антикора, приготовленного из растворителя, автопластилина и пушечного сала. Все ингредиенты смешиваются в одинаковых пропорциях, после чего смесь подвергается нагреву. Затем полученная масса наносится резиновым шпателем на участки, поврежденные коррозией.

Кроме того, этот состав может быть использован для покрытия поврежденных участков на кузове автомобиля.

Второй метод предусматривает смешивание равных частей нигрола и пушечного сала. Эта смесь также наносится на те участки, которые требуют дополнительной защиты от коррозии.

В третьем случае применяется смесь пушечного сала, дизельного топлива и мовиля, все три компонента смешиваются в равных пропорциях.

Согласно мнению специалистов, наилучшим рецептом считается тот, который экономит время и ресурсы.