Экономия на обслуживании: пять методов, которые могут обернуться серьезными проблемами для вашего автомобиля

Автоэксперт Колодочкин назвал пять самых опасных способов сэкономить на автомобиле

1:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Обслуживание автотранспорта оказывается довольно затратным для многих водителей. Из-за этого некоторые владельцы автомобилей стремятся сэкономить на обслуживании.

Фото: Wikipedia by Anonymousfox36 is licensed under CC BY-SA 4.0

Однако не все методы экономии на автомобиле можно считать безопасными. Автоэксперт Михаил Колодочкин выделил наиболее рискованные способы сэкономить на транспортном средстве. Например, не рекомендуется использовать бензин марки АИ-92 вместо АИ-95, так как это может привести к неисправностям в топливной системе автомобиля.

Также не следует экономить на охлаждающей жидкости, поскольку это может привести к перегреву металла и повреждению термостата.

Поддержание чистоты кузова также играет важную роль. Необходимо своевременно удалять грязь, чтобы избежать повреждения лакокрасочного покрытия.

Особое внимание стоит уделить приобретению запчастей для автомобиля. Покупка дешевых деталей от неизвестных производителей может привести к негативным последствиям.

Ещё одним важным советом Михаила Колодочкина является неразумная экономия на моторном масле и выбор самого дешевого варианта.