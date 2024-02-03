Шины говорят больше, чем вы думаете: как обнаружить неисправности в автомобиле без диагностических процедур

Транспортные средства сконструированы таким образом, что дефект в одной детали негативно влияет на другие. Именно по этой причине многие неполадки в автомобиле можно выявить, изучая состояние протекторов колес.
Преимущество данного подхода заключается в том, что нет необходимости проводить специализированные диагностические процедуры. Эксперты из России поделились методами определения неисправностей в транспортных средствах, основываясь на состоянии шин.
Первым признаком неисправности является износ шин до уровня "зубьев пилы". Это может произойти из-за значительного износа резинометаллического шарнира, ступичных подшипников и шаровых опор.
Если на протекторах обнаружены области с выраженным износом, напоминающие проплешины, то, возможно, следует рассмотреть замену амортизаторов. Присутствие "проплешин" свидетельствует о неполном контакте колеса с дорожным покрытием, что приводит к неравномерному износу шин.
Если стёртость шин наблюдается только с одной стороны, это может указывать на проблемы с автомобильной подвеской. Наиболее распространенным объяснением является неправильная установка колес под неподходящим углом.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.