Шины говорят больше, чем вы думаете: как обнаружить неисправности в автомобиле без диагностических процедур

Эксперты рассказали, как определить неисправности в авто по шинам

1:11 Your browser does not support the audio element. Авто

Транспортные средства сконструированы таким образом, что дефект в одной детали негативно влияет на другие. Именно по этой причине многие неполадки в автомобиле можно выявить, изучая состояние протекторов колес.

Фото: openverse by siRRonWong is licensed under CC BY 2.0

Преимущество данного подхода заключается в том, что нет необходимости проводить специализированные диагностические процедуры. Эксперты из России поделились методами определения неисправностей в транспортных средствах, основываясь на состоянии шин.

Первым признаком неисправности является износ шин до уровня "зубьев пилы". Это может произойти из-за значительного износа резинометаллического шарнира, ступичных подшипников и шаровых опор.

Если на протекторах обнаружены области с выраженным износом, напоминающие проплешины, то, возможно, следует рассмотреть замену амортизаторов. Присутствие "проплешин" свидетельствует о неполном контакте колеса с дорожным покрытием, что приводит к неравномерному износу шин.

Если стёртость шин наблюдается только с одной стороны, это может указывать на проблемы с автомобильной подвеской. Наиболее распространенным объяснением является неправильная установка колес под неподходящим углом.