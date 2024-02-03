Под давлением: почему направленный поток воды может повредить парковочные датчики

Эксперты высказали мнение о том, как недочеты в процессе мойки автомобиля могут вызвать сбои и неправильную функциональность парковочных датчиков.
Чаще всего за это отвечают водители, осуществляющие неаккуратную или неправильную мойку своего транспортного средства.
Основной проблемой является направленный поток воды, используемый в системах мойки высокого давления. Бездумные мойщики и владельцы автомобилей часто направляют струю воды с высоким давлением непосредственно на бампер и в область, где расположены парковочные датчики.
Это может привести к выходу из строя датчика, и как следствие, парковочные приборы перестают надежно обнаруживать препятствия, находящиеся сзади.
В зависимости от степени повреждения может потребоваться полная замена всей парковочной системы. Более того, полагаясь на исправную работу поврежденного парктроника, водитель может столкнуться с препятствием, расположенным впереди в пути движения, что также может повлечь за собой значительные расходы на ремонт.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.