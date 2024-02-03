Под давлением: почему направленный поток воды может повредить парковочные датчики

Эксперты перечислили ключевые ошибки при мойке авто, которые могут вывести из строя парктроники

1:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперты высказали мнение о том, как недочеты в процессе мойки автомобиля могут вызвать сбои и неправильную функциональность парковочных датчиков.

Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Чаще всего за это отвечают водители, осуществляющие неаккуратную или неправильную мойку своего транспортного средства.

Основной проблемой является направленный поток воды, используемый в системах мойки высокого давления. Бездумные мойщики и владельцы автомобилей часто направляют струю воды с высоким давлением непосредственно на бампер и в область, где расположены парковочные датчики.

Это может привести к выходу из строя датчика, и как следствие, парковочные приборы перестают надежно обнаруживать препятствия, находящиеся сзади.

В зависимости от степени повреждения может потребоваться полная замена всей парковочной системы. Более того, полагаясь на исправную работу поврежденного парктроника, водитель может столкнуться с препятствием, расположенным впереди в пути движения, что также может повлечь за собой значительные расходы на ремонт.