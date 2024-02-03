Продажа автомобиля: пять факторов, которые могут отпугнуть покупателей и как с ними справиться

Продажа автомобиля на вторичном рынке не всегда представляется простым занятием, как рассказывают российские автолюбители, поделившиеся своим опытом. Существует несколько распространенных проблем, которые могут отпугнуть потенциальных покупателей.
Во-первых, попытка завысить цену становится значительным барьером. Потенциальные покупатели не склонны приобретать автомобили, представленные с неоправданно высокой стоимостью.
Во-вторых, высокий пробег является ещё одним недопустимым фактором для многих покупателей. Многие считают, что большой пробег свидетельствует о том, что автомобиль использовался в такси, что может стать причиной отказа от покупки.
Также отмечается, что некоторые потенциальные покупатели предпочитают автомобили с автоматической или механической коробкой передач, не проявляя интереса к роботизированной трансмиссии.
Малолитражный двигатель становится ещё одним препятствием для успешной продажи автомобиля на вторичном рынке, поскольку многие покупатели относятся к таким моторам с недоверием.
И, наконец, продажа автомобиля после дорожно-транспортного происшествия представляет собой последнюю проблему, которая может существенно затруднить процесс продажи.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.