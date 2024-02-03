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Продажа автомобиля: пять факторов, которые могут отпугнуть покупателей и как с ними справиться

Названы пять проблем, мешающих продать подержанный автомобиль

1:13
Авто

Продажа автомобиля на вторичном рынке не всегда представляется простым занятием, как рассказывают российские автолюбители, поделившиеся своим опытом. Существует несколько распространенных проблем, которые могут отпугнуть потенциальных покупателей.

Названы пять проблем, мешающих продать подержанный автомобиль
Фото: Полоников Даниил Pravda.ru

Во-первых, попытка завысить цену становится значительным барьером. Потенциальные покупатели не склонны приобретать автомобили, представленные с неоправданно высокой стоимостью.

Во-вторых, высокий пробег является ещё одним недопустимым фактором для многих покупателей. Многие считают, что большой пробег свидетельствует о том, что автомобиль использовался в такси, что может стать причиной отказа от покупки.

Также отмечается, что некоторые потенциальные покупатели предпочитают автомобили с автоматической или механической коробкой передач, не проявляя интереса к роботизированной трансмиссии.

Малолитражный двигатель становится ещё одним препятствием для успешной продажи автомобиля на вторичном рынке, поскольку многие покупатели относятся к таким моторам с недоверием.

И, наконец, продажа автомобиля после дорожно-транспортного происшествия представляет собой последнюю проблему, которая может существенно затруднить процесс продажи.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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