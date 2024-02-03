Эксперты рассказали, автомобиль с каким пробегом лучше не покупать

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Покупка подержанного автомобиля с пробегом в 100 тысяч километров может оказаться не выгодной с финансовой точки зрения, утверждают российские эксперты.

Фото: Wikipedia by James086 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Специалисты утверждают, что можно продолжать использовать транспортное средство долго, не обращая внимания на показатели одометра, при условии, что оно не требует ремонта.

Однако данное правило справедливо лишь в случае, если автомобиль не нуждается в серьезном обслуживании. В то время как многие машины требуют дорогостоящего ухода после достижения отметки в 100 тысяч километров.

Именно из-за этой причины многие владельцы автомобилей ставят их на продажу, достигнув указанного пробега. Это позволяет продавцам выгодно реализовать автомобиль и избежать расходов на техническое обслуживание.

Тем не менее, эксперты считают, что у старых автомобилей тоже есть свои преимущества. Это объясняется тем, что многие автодилеры предлагают значительные скидки на обслуживание таких транспортных средств. Согласно мнению специалистов, чем старше машина, тем дороже ее ремонт для владельца.

Это, по их мнению, является некоторой стратегией автопроизводителей.