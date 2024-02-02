Как распознать качество топлива: 5 признаков, на которые обратить внимание при заправке

Не все топливо, которое попадает в бак автомобиля, обладает высоким качеством. Иногда, с целью искусственного повышения октанового числа, недобросовестные работники автозаправочных станций прибегают к разбавлению бензина или дизельного топлива.
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Эксперты выделяют несколько признаков, указывающих на некачественное топливо, согласно информации, представленной в онлайн-источниках.
Неправильная работа двигателя: Заправленный низкокачественный бензин может привести к тому, что двигатель не заведется сразу или будет требовать нескольких попыток. Специалисты также советуют обращать внимание на звуки работы двигателя. Постукивания при нажатии на педаль газа могут быть признаком некачественного топлива.
Проблемы с динамикой: Уменьшение оборотов и недостаточная тяга могут указывать на использование низкокачественного бензина.
Чёрный дым: Появление чёрного дыма из выхлопной трубы является плохим признаком и может быть связано с использованием неподходящего вида топлива.
Повышенный расход топлива: Использование топлива низкого качества часто сопровождается увеличением расхода топлива, что проявляется резким увеличением соответствующего показателя.
Появление надписи "Check Engine": Если на приборной панели появляется предупреждение "Check Engine" (проверьте двигатель), стоит вспомнить, какое топливо было использовано. Возможно, в баке оказался бензин с избыточным содержанием оксигенатов, добавок, предназначенных для искусственного повышения октанового числа.
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