Как распознать качество топлива: 5 признаков, на которые обратить внимание при заправке

Названы пять признаков того, что в бак залит плохой бензин

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Не все топливо, которое попадает в бак автомобиля, обладает высоким качеством. Иногда, с целью искусственного повышения октанового числа, недобросовестные работники автозаправочных станций прибегают к разбавлению бензина или дизельного топлива.

Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

Эксперты выделяют несколько признаков, указывающих на некачественное топливо, согласно информации, представленной в онлайн-источниках.

Неправильная работа двигателя : Заправленный низкокачественный бензин может привести к тому, что двигатель не заведется сразу или будет требовать нескольких попыток. Специалисты также советуют обращать внимание на звуки работы двигателя. Постукивания при нажатии на педаль газа могут быть признаком некачественного топлива.

: Заправленный низкокачественный бензин может привести к тому, что двигатель не заведется сразу или будет требовать нескольких попыток. Специалисты также советуют обращать внимание на звуки работы двигателя. Постукивания при нажатии на педаль газа могут быть признаком некачественного топлива. Проблемы с динамикой : Уменьшение оборотов и недостаточная тяга могут указывать на использование низкокачественного бензина.

: Уменьшение оборотов и недостаточная тяга могут указывать на использование низкокачественного бензина. Чёрный дым : Появление чёрного дыма из выхлопной трубы является плохим признаком и может быть связано с использованием неподходящего вида топлива.

: Появление чёрного дыма из выхлопной трубы является плохим признаком и может быть связано с использованием неподходящего вида топлива. Повышенный расход топлива : Использование топлива низкого качества часто сопровождается увеличением расхода топлива, что проявляется резким увеличением соответствующего показателя.

: Использование топлива низкого качества часто сопровождается увеличением расхода топлива, что проявляется резким увеличением соответствующего показателя. Появление надписи "Check Engine": Если на приборной панели появляется предупреждение "Check Engine" (проверьте двигатель), стоит вспомнить, какое топливо было использовано. Возможно, в баке оказался бензин с избыточным содержанием оксигенатов, добавок, предназначенных для искусственного повышения октанового числа.