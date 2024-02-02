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Как распознать качество топлива: 5 признаков, на которые обратить внимание при заправке

Названы пять признаков того, что в бак залит плохой бензин

1:32
Авто

Не все топливо, которое попадает в бак автомобиля, обладает высоким качеством. Иногда, с целью искусственного повышения октанового числа, недобросовестные работники автозаправочных станций прибегают к разбавлению бензина или дизельного топлива.

Названы пять признаков того, что в бак залит плохой бензин
Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

Эксперты выделяют несколько признаков, указывающих на некачественное топливо, согласно информации, представленной в онлайн-источниках.

  • Неправильная работа двигателя: Заправленный низкокачественный бензин может привести к тому, что двигатель не заведется сразу или будет требовать нескольких попыток. Специалисты также советуют обращать внимание на звуки работы двигателя. Постукивания при нажатии на педаль газа могут быть признаком некачественного топлива.
  • Проблемы с динамикой: Уменьшение оборотов и недостаточная тяга могут указывать на использование низкокачественного бензина.
  • Чёрный дым: Появление чёрного дыма из выхлопной трубы является плохим признаком и может быть связано с использованием неподходящего вида топлива.
  • Повышенный расход топлива: Использование топлива низкого качества часто сопровождается увеличением расхода топлива, что проявляется резким увеличением соответствующего показателя.
  • Появление надписи "Check Engine": Если на приборной панели появляется предупреждение "Check Engine" (проверьте двигатель), стоит вспомнить, какое топливо было использовано. Возможно, в баке оказался бензин с избыточным содержанием оксигенатов, добавок, предназначенных для искусственного повышения октанового числа.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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