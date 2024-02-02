Долгое путешествие на автомобиле пройдёт гладко, если вы прислушаетесь к этим советам автоэксперта

Технический специалист дал советы, как подготовить автомобиль к долгому путешествию

1:56 Your browser does not support the audio element. Авто

Перед тем как отправиться в долгое путешествие на своём автомобиле, важно уделить внимание некоторым деталям, если вы хотите, чтобы поездка прошла гладко и без неприятных сюрпризов, предупреждает в интервью Pravda.Ru технический специалист компании "Эксперт" Александр Цветков.

Фото: Openverse by AhmadElq is licensed under CC BY-SA 4.0

"В первую очередь необходимо проверить уровень масла и других жидкостей в моторе. Задача — убедиться, что всё работает как надо и не возникнет проблем на полпути. Также полезно взглянуть на состояние аккумулятора и системы зарядки, чтобы не столкнуться с проблемами старта. Шины и тормоза — ещё один важный элемент. Проверьте давление в шинах, удостоверьтесь, что протектор не изношен, обратите внимание на тормозные колодки. Это не только обеспечит безопасность, но и повысит комфорт в пути", — отмечает эксперт.

Освещение тоже требует внимания. Перед поездкой удостоверьтесь, что фары, поворотники и стоп-сигналы светят ярко и правильно. Это важно для видимости и безопасности на дороге.

Не забывайте про подвеску и амортизаторы. Состояние подвески влияет на устойчивость автомобиля, а исправные амортизаторы делают поездку более комфортной.

Система охлаждения — ещё одна ключевая точка. Проверьте радиатор и уровень антифриза, чтобы избежать перегрева мотора.

"Кроме того, удостоверьтесь, что у вас есть все необходимые документы, включая водительские права, технический паспорт и страховка. Аптечка и основные аксессуары, такие как запасное колесо, также будут полезны", — напоминает эксперт.

Не забудьте заправить бак, чтобы избежать неудобств в пути. Чистый салон и аккуратно уложенные вещи сделают путешествие более приятным. И, конечно же, не забывайте о маршруте и навигации. Заранее спланируйте свой путь, обновите навигационную систему и готовьтесь только к приятным приключениям на дорогах!