Автоэксперты объяснили назначение систем ABS и EBD в современных автомашинах

Системы безопасности на дорогах: ABS и EBD — ключевые технологии для улучшения управляемости

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Антиблокировочная тормозная система (ABS) играет решающую роль в предотвращении блокировки колес во время экстренного торможения, обеспечивая устойчивость и контролируемость автомобиля.

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Её задача заключается в сокращении тормозного пути и предотвращении потери управления при блокировке колес. В отличие от обычной ABS, система распределения тормозных усилий (EBD) не только обеспечивает контроль во время экстренного торможения, но и во время обычного движения, распределяя тормозное усилие между колесами для улучшения управляемости.

Не требуя от водителя особых навыков, ABS и EBD важны для обеспечения безопасности и эффективности торможения на дорогах. Вибрация педали тормоза при их работе помогает водителю ощутить момент функционирования системы.