Антиблокировочная тормозная система (ABS) играет решающую роль в предотвращении блокировки колес во время экстренного торможения, обеспечивая устойчивость и контролируемость автомобиля.
Её задача заключается в сокращении тормозного пути и предотвращении потери управления при блокировке колес. В отличие от обычной ABS, система распределения тормозных усилий (EBD) не только обеспечивает контроль во время экстренного торможения, но и во время обычного движения, распределяя тормозное усилие между колесами для улучшения управляемости.
Не требуя от водителя особых навыков, ABS и EBD важны для обеспечения безопасности и эффективности торможения на дорогах. Вибрация педали тормоза при их работе помогает водителю ощутить момент функционирования системы.
Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.