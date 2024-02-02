Осторожно с выбором: в каких случаях езда на бензине АИ-92 снижает ресурс двигателя

Высокие цены на топливо заставляют водителей в РФ переходить на бензин АИ-92, особенно владельцев автомобилей с турбодвигателями. Однако автоэксперты предупреждают, что использование низкооктанового топлива может привести к детонации в камере сгорания, что вредит двигателю.
Современные турбомоторы рассчитаны на бензин АИ-98 или АИ-100, и длительная эксплуатация на АИ-92 может сократить ресурс двигателя. Даже при наличии электронных систем зажигания, способных подстраиваться под бензин с низким октановым числом, риск детонации на высоких оборотах остается.
Поэтому водителям рекомендуется придерживаться рекомендаций производителя и использовать бензин с высоким октановым числом для обеспечения оптимальной работы турбодвигателей.
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