Секрет долгой жизни авто: какие расходные материалы стоит вовремя менять

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Автоэксперт Попов перечислил подлежащие регулярной замене расходники в автомашине

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Авто

Автоэксперт Дмитрий Попов подчеркивает важность своевременной замены расходных материалов для поддержания нормального технического состояния автомобиля.

Автоэксперт Попов перечислил подлежащие регулярной замене расходники в автомашине
Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

В городских условиях, где автомобили подвергаются увеличенному износу, регулярная замена моторного масла, технических жидкостей, тормозных колодок, фильтров (воздушных, масляных, топливных), а также диска сцепления становится особенно важной. Водители могут использовать сигналы датчиков или следить за износом, чтобы определить необходимость замены тормозных колодок.

Эксперт рекомендует также внимательно отслеживать состояние щеток стеклоочистителя и производить замену в сезонные периоды.

Своевременная замена этих деталей может значительно продлить срок службы автомобиля.

Куратор Игорь Моржаретто
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