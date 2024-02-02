Секрет долгой жизни авто: какие расходные материалы стоит вовремя менять

Автоэксперт Попов перечислил подлежащие регулярной замене расходники в автомашине

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Автоэксперт Дмитрий Попов подчеркивает важность своевременной замены расходных материалов для поддержания нормального технического состояния автомобиля.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

В городских условиях, где автомобили подвергаются увеличенному износу, регулярная замена моторного масла, технических жидкостей, тормозных колодок, фильтров (воздушных, масляных, топливных), а также диска сцепления становится особенно важной. Водители могут использовать сигналы датчиков или следить за износом, чтобы определить необходимость замены тормозных колодок.

Эксперт рекомендует также внимательно отслеживать состояние щеток стеклоочистителя и производить замену в сезонные периоды.

Своевременная замена этих деталей может значительно продлить срок службы автомобиля.