Как по цвету выхлопных газов определить неисправность мотора

Что говорит выхлопная система: как опытные автомобилисты определяют неисправности двигателя

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Эксперты портала NJcar делятся с опытными автомобилистами признаками неисправностей двигателя, которые можно выявить, обращая внимание на выхлопную систему.

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Сизый дым из выхлопной трубы может указывать на серьезные проблемы, такие как повреждение головки блока цилиндров или поршневой группы. Черная копоть свидетельствует о проблемах с топливной системой, что может повлечь за собой выход из строя катализатора.

Белый дым указывает на утечку антифриза в камеру сгорания, что требует дорогостоящего ремонта системы охлаждения. Выход воды из выхлопной трубы в зимних условиях считается нормальным, но длительное нахождение воды в глушителе может вызвать коррозию.*