Эксперты портала NJcar делятся с опытными автомобилистами признаками неисправностей двигателя, которые можно выявить, обращая внимание на выхлопную систему.
Сизый дым из выхлопной трубы может указывать на серьезные проблемы, такие как повреждение головки блока цилиндров или поршневой группы. Черная копоть свидетельствует о проблемах с топливной системой, что может повлечь за собой выход из строя катализатора.
Белый дым указывает на утечку антифриза в камеру сгорания, что требует дорогостоящего ремонта системы охлаждения. Выход воды из выхлопной трубы в зимних условиях считается нормальным, но длительное нахождение воды в глушителе может вызвать коррозию.*
Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.