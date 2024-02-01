Автоэксперт посоветовал сбросить газ, если автомашину занесло

Занос на дороге: советы эксперта Васильева по управлению в критических ситуациях

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Автомобильный эксперт Егор Васильев объясняет, что занос — это проскальзывание задних колес и отклонение продольной оси от направления движения. Водители могут эффективно использовать этот режим для управления на скользком покрытии, но для этого необходимо высокое водительское мастерство.

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В случае ошибок, занос может привести к стрессу и авариям. Егор Васильев предостерегает, что правильная реакция на занос зависит от типа привода автомобиля. Для заднего привода советует убрать ногу с газа и быстро повернуть руль в сторону заноса.

На переднеприводном авто рекомендует активно добавлять газ для стабилизации. На полноприводной машине борьба с заносом сложнее из-за реакции рулевого управления. Вне зависимости от привода, акселератор и руль важны для выхода из заноса, и использование тормозов может быть безопасным вариантом для водителей без опыта в управлении в критических ситуациях.