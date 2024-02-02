Как не навредить автомобилю: избегайте четырех ошибок при проезде "лежачих полицейских"

Автоэксперты портала NJcar предупреждают водителей о четырех распространенных ошибках при проезде "лежачих полицейских".
Подчеркивается важность минимизации негативного воздействия на подвеску автомобиля при встрече с искусственными неровностями.
Ошибки включают в себя резкое торможение перед проездом, проезд на высокой скорости, прохождение неровности по диагонали и наезд только одним колесом.
Эксперты рекомендуют встречать "лежачих полицейских" передними колесами одновременно и на небольшой скорости, чтобы избежать повреждений подвески.
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