Как не навредить автомобилю: избегайте четырех ошибок при проезде "лежачих полицейских"

Автоэксперты перечислили четыре ошибки при проезде "лежачих полицейских"

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Автоэксперты портала NJcar предупреждают водителей о четырех распространенных ошибках при проезде "лежачих полицейских".

Фото: Wikipedia by Gennady Grachev is licensed under CC BY 2.0

Подчеркивается важность минимизации негативного воздействия на подвеску автомобиля при встрече с искусственными неровностями.

Ошибки включают в себя резкое торможение перед проездом, проезд на высокой скорости, прохождение неровности по диагонали и наезд только одним колесом.

Эксперты рекомендуют встречать "лежачих полицейских" передними колесами одновременно и на небольшой скорости, чтобы избежать повреждений подвески.