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Чем защитить автомобиль от коррозии зимой? Автоэксперт дал советы водителям

Автоэксперт перечислил способы защиты автомобиля от коррозии

1:36
Авто

Защита авто от коррозии — головная боль любого водителя, особенно сейчас, когда кругом мокрый снег. Ведь из-за ржавчины различные элементы в машине быстро начинают выходить из строя.

Автоэксперт перечислил способы защиты автомобиля от коррозии
Фото: openverse by Betchaboy is licensed under CC BY-SA 2.0

Очаги коррозии в основном образуются в скрытых полостях, на нижней части кузова автомобиля, а также в сварных швах, соединениях панелей дверей и багажника.

Чем защитить автомобиль от коррозии, Pravda.Ru рассказал директор по сервисному обслуживанию АВТОДОМ Алтуфьево Роман Тимашов.

Проводить антикоррозийную обработку лучше перед началом эксплуатации автомобиля. Для защиты авто применяют специальные составы — антикоррозийные масла и битумные материалы, которые замедляют развитие коррозии.

"Битумные составы предназначены для открытых участков корпуса и образуют стойкое покрытие. Перед обработкой автомобиля необходимо провести очищение кузова от старой мастики. После мойки автомобиль должен просохнуть. Затем нужно нанести новый антикоррозийный состав. Чтобы избежать появления следов коррозии, рекомендуется проводить обработку каждые 50-70 тысяч километров", — отмечает эксперт.

Кроме автохимии, для защиты от коррозии используют электрохимические методы.

"Это пластины из материалов с большей, чем у металла кузова, электроотрицательностью, которые крепятся на уязвимые места. Из-за разницы потенциалов возникает окислительно-восстановительная реакция. В результате коррозия образуется на защитных пластинах, а металл кузова остаётся неповреждённым", — добавляет Роман Тимашов.

Коррозия авто, давай до свидания! Выбираем антикор, который работает!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Игорь Моржаретто
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