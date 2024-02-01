Эксперт рассказала о правилах перевозки детей в автомобиле

Автомобилисты обязаны обеспечивать комфортную и безопасную перевозку всех пассажиров, в том числе детей. Стандартные средства защиты и ремни безопасности рассчитаны на взрослых людей, а для перевозки ребенка нужны дополнительные фиксирующие устройства. О правилах перевозки детей в автомобиле напоминает читателям Pravda.Ru директор по коммуникациям ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Анна Уткина.
По закону перевозка детей в возрасте до 7 лет возможна только в специальном автокресле. Если возраст ребенка от 7 до 11 лет, его нужно посадить на заднее сидение и пристегнуть ремнем. При этом в ПДД нет запрета на перевозку детей на переднем сидении, если используется автокресло.
"С 2017 года в законе есть четкие требования к детским удерживающим устройствам, размеры которых должны соответствовать росту и весу ребенка. Если же пассажиру уже исполнилось 12 лет, он может ездить в автомобиле без детского кресла", — отмечает эксперт.
Представляем вам рецепт необычного и изысканного салата "Гурман" с печенью трески из группы Константина Ивлева.