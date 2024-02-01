Эксперт рассказала о правилах перевозки детей в автомобиле

Как правильно перевозить детей в автомобиле

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Автомобилисты обязаны обеспечивать комфортную и безопасную перевозку всех пассажиров, в том числе детей. Стандартные средства защиты и ремни безопасности рассчитаны на взрослых людей, а для перевозки ребенка нужны дополнительные фиксирующие устройства. О правилах перевозки детей в автомобиле напоминает читателям Pravda.Ru директор по коммуникациям ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Анна Уткина.

Фото: https://www.autoappassionati.it/

По закону перевозка детей в возрасте до 7 лет возможна только в специальном автокресле. Если возраст ребенка от 7 до 11 лет, его нужно посадить на заднее сидение и пристегнуть ремнем. При этом в ПДД нет запрета на перевозку детей на переднем сидении, если используется автокресло.